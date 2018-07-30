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Вихревые следы самолетов в Толмачево заинтересовали ученых
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Вихревые следы самолетов в Толмачево заинтересовали ученых 

Все новости Новосибирской области 37 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Движение самолета в воздухе сопровождается возникновением пары вихрей, и для безопасной аэронавигации необходимо знать минимальное допустимое расстояние между следующими друг за другом самолетами. Это расстояние зависит от типа воздушного судна, его массы и размаха крыла, высоты и скорости полета, состояния атмосферы и других параметров.
Первая часть исследований была проведена в Толмачево в мае 2016 года, тогда ученые накопили большой массив экспериментальных данных, используя только когерентный доплеровский лидар Stream Line.
На этот раз ученые приняли во внимание такие условия внешней среды как температура воздуха, скорость и направление ветра. Информацию помогли получить автономные метеорологические станции АМК-03, профилометр МПТ-5, пассивный оптический измеритель и УОР-лидар.
«Важность исследований Института оптики атмосферы очевидна, поэтому мы со своей стороны поддержали продолжение исследований, результаты которых, безусловно, необходимы с точки зрения повышения уровня безопасности воздушного транспорта», — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.
Нешуточную угрозу для самолетов вблизи Толмачево создают также несанкционированные свалки, которые прикормили огромные стаи птиц. Ситуация стала столь серьезной, что в октябре 2017 года потребовала вмешательства Новосибирской транспортной прокуратуры.
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