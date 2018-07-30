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Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы
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Ученые вычислили сроки глобальной катастрофы 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: Дни.ру
Глобальная катастрофа надвигается из Мирового океана. Апокалипсис начнется менее чем через 100 лет, предсказали ученые.
Причиной глобальной катастрофы на земном шаре станет критический уровень кислотности в океане, уверены ученые. По их подсчетам, к 2100 году этот показатель достигнет 7,8. Это выше рекорда, установленного 14 миллионов лет назад, утверждают специалисты из Кардиффского университета.
Исследователи изучили историю Мирового океана на протяжении последних 22 миллионов лет. Они пришли к выводу, что нынешнее существенное повышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере, который растворяется в океане.
Изменение состава воды представляет серьезную опасность для морских обитателей. По мнению специалистов, первыми пострадают коралловые рифы, образующие целые морские экосистемы, передает портал Phys.org.
Тем временем средства массовой информации распространяют предсказание «лесного пророка» — утверждая, что оно уже сбывается. Речь идет о пророчестве баварского мельника Матфея Ланга. Предсказатель, известный также под именем Мюльхиазль, жил в 1753–1830 годах. Считается, что он предсказал появление автомобильных и железных дорог, а также Первую и Вторую мировые войны.
Ланг пророчествовал и о третьей мировой войне. Кроме того, он предрекал глобальную катастрофу, причиной которой станет строительство многоэтажных домов по всему миру. Пророк был убежден, что природа возродится лишь после того, как Земля избавится от человечества.
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