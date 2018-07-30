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Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году
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Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Опасное повышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере.
Морские экосистемы исчезнут меньше через сто лет. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, который находится в Великобритании. Исследователи провели анализ данных о кислотности мирового океана за последние 22 миллиона лет.
Ожидается, что к 2100 году уровень кислотности будет таков, что в океане не смогут жить ни один из его современных обитателей. Информацию об этом распространило издание Рhys.org.
Опасное повышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере, который растворяется в океане.
А тем временем, российские ученые из Сколковского института науки и технологий научились предсказывать динамику роста растений. Для этого исследователи используют компьютерное зрение и специальные методы машинного обучения (подробнее…)
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