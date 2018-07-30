Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году

Опасное повышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере.

Морские экосистемы исчезнут меньше через сто лет. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета, который находится в Великобритании . Исследователи провели анализ данных о кислотности мирового океана за последние 22 миллиона лет.

Ожидается, что к 2100 году уровень кислотности будет таков, что в океане не смогут жить ни один из его современных обитателей. Информацию об этом распространило издание Рhys.org.

Опасное повышение уровня кислотности связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере, который растворяется в океане.

А тем временем, российские ученые из Сколковского института науки и технологий научились предсказывать динамику роста растений. Для этого исследователи используют компьютерное зрение и специальные методы машинного обучения (подробнее…)