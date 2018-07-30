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Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году
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Ученые предсказали глобальную катастрофу к 2100 году 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К 2100 году мировой океан достигнет предельного уровня закисления, что в итоге спровоцирует исчезновение морских экосистем.
Мировая катастрофа начнется с мирового океана уже менее чем через сто лет. Об этом сообщают ученые из Кардиффского университета.
По информации специалистов, к 2100 году уровень кислотности составит 7,8 и побьет рекорд, установленный еще 14 миллионов лет назад. Для выявления этого факта ученым пришлось исследовать историю мирового океана на протяжении последних 22 миллионов лет.
Столь существенное повышение уровня кислотности будет связано с ростом уровня углекислого газа в земной атмосфере, который растворяется в океане.
Как считают ученые, первыми от негативного воздействия пострадают коралловые рифы, образующие целые морские экосистемы. В материале отмечается, что такие потери несут опасность и для существования остальных морских обитателей.
Ранее сообщалось, что астрономы из Университета Коперника в Польше разработали подробный сценарий Конца Света.
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