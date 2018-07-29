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Великаны не миф? Учёный представил доказательства на видео
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Великаны не миф? Учёный представил доказательства на видео 

13 Новостей.ru 41 минуту назад
Фото: 13 Новостей.ru
Множество мифических существ населяли ранее Землю и ученые находят доказательства этого. Считаете ли вы, что великаны были придуманы чьей-то фантазией или верите, что огромные люди существовали ранее? На нашей планете не раз находили останки больших людей и огромные следы от стоп великанов, но многие учёные до сих пор скептически относятся к подобным находкам. Учёный по имени Стив занимается поиском доказательств существования великанов довольно длительное время и надо признать, что он нашёл не мало свидетельств существования данной расы и решил снять видео. На данном видео Стив рассказывает и показывает скалу, на которой имеются огромные следы великанов. Размеры и вправду поражают. Некоторые учёные, которые верят в существование великанов уверены в том, что данный вид исчез из-за повышения давления на Земле и в итоге появились люди, рост которых не превышает 2-х метров. Стив считает, что информацию о великанах скрывают намеренно, чтобы не нарушать теорию эволюции.
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