Великаны не миф? Учёный представил доказательства на видео

Множество мифических существ населяли ранее Землю и ученые находят доказательства этого. Считаете ли вы, что великаны были придуманы чьей-то фантазией или верите, что огромные люди существовали ранее? На нашей планете не раз находили останки больших людей и огромные следы от стоп великанов, но многие учёные до сих пор скептически относятся к подобным находкам. Учёный по имени Стив занимается поиском доказательств существования великанов довольно длительное время и надо признать, что он нашёл не мало свидетельств существования данной расы и решил снять видео. На данном видео Стив рассказывает и показывает скалу, на которой имеются огромные следы великанов. Размеры и вправду поражают. Некоторые учёные, которые верят в существование великанов уверены в том, что данный вид исчез из-за повышения давления на Земле и в итоге появились люди, рост которых не превышает 2-х метров. Стив считает, что информацию о великанах скрывают намеренно, чтобы не нарушать теорию эволюции.