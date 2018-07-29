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В бурятском метеорите нашли новый минерал
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В бурятском метеорите нашли новый минерал 

Мир24 1 час назад
Фото: Хайтек
В метеорите, упавшем в Бурятии, ученые обнаружили новый минерал. Открытие представили на Собрании международного метеоритного общества, которое в эти дни проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург).
Метеорит, получивший название «Уакит», был обнаружен еще в 2016 году. Ученым понадобилось время, чтобы получить данные о его кристаллической структуре. Новый минерал, состоящий из нитрида ванадия, зарегистрировали и дали ему название уакитит.
«Группа ученых УрФУ вместе с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ обнаружила новый минерал уакитит в железном метеорите «Уакит», найденном в Бурятии летом 2016 года. Исследователи сделали об этом доклад на съезде метеоритного общества, проходящего в Москве. Минерал состоит из нитрида ванадия и уже зарегистрирован», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из маленького размера уакитита, порядка 1-5 микрона, исследовать его структуру пришлось на оборудовании научно-образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ.
Напомним, в апреле ученые обнаружили в трещинах камчатского вулкана новый уникальный минерал. Вещество назвали драверитом в честь советского геолога и специалиста по изучению метеоритов Петра Драверта. Уникальным минерал делает полное отсутствие водородсодержащих групп.
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