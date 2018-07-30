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Ученые зарегистрировали новый минерал, найденный в бурятском метеорите
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Ученые зарегистрировали новый минерал, найденный в бурятском метеорите 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Хайтек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Группа ученых из Улан-Удэ, Новосибирска и Екатеринбурга зарегистрировала новый ранее не встречавшийся в природе минерал уакитит, обнаруженный в метеорите, найденном в Бурятии летом 2016 года, сообщил РИА Новости профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.
Название уакитит минерал обрел в честь поселка Уакит в Бурятии, где в 2016 году группой старателей во время работ на золотом прииске был найден метеорит. Когда ученые хотели его зарегистрировать, они заметили несколько необычных вкраплений, которые вызвали у них интерес.
"Оказалось, что какая-то фаза содержит ванадий и азот. Но одной химии недостаточно для того, чтобы зафиксировать новое вещество. Для того чтобы его доказать, нужно определить кристаллическое строение. Это удалось сделать только в научно-образовательном центре в УрФУ, потому что там есть устройство, которое позволяет определить кристаллическую структуру практически на наноуровне", — пояснил собеседник агентства.
"Оказалось, что все подтвердилось: это действительно нитрид ванадия, он имеет вполне простую кристаллическую решетку, то есть 50% атомов ванадия, 50% — азота. Мы подали на регистрацию, и Международная минералогическая ассоциация зарегистрировала его как новый минерал. Он в первый раз обнаружен в природе", — добавил Гроховский.
По его словам, процесс изучения нового минерала может длиться несколько лет. «Дальше нам бы надо разобраться, как он там образовался, при каких условиях, при каких температуре и давлении. Надо моделировать, рассчитывать, обосновывать. Это задача, как говорится, на годы», — отметил профессор.
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