«Невозможные» нитриды созданы простым способом

Российские ученые в составе международной группы исследователей синтезировали нитриды железа и рения, получить которые ранее считалось невозможным. Оказалось, что это можно сделать простым способом прямого синтеза. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications и Angew Chem Int Ed.

России, Германии и Нитриды — соединения азота с металлами и рядом неметаллов — активно используют в сверхтвердых покрытиях и электронике. Обычно содержание азота в этих материалах невысоко, а превысить его по сравнению с содержанием переходного металла сложно, поскольку азотные связи слишком высокоэнергетические. Особенно эта проблема заметна в соединениях рения и железа, которые исследовал международный коллектив ученых из США Швеции . Они решили вывести синтез из обычных земных условий в условия сверхвысоких давлений.

«Такой способ — один из наиболее перспективных путей создания качественно новых материалов, открывающий фантастические возможности. Есть известные примеры: искусственный алмаз, кубический нитрид Бора, но они существовали в природной форме. А вот идея сознательно создать невозможные в природе материалы — наше ноу-хау», — рассказал один из авторов исследования, профессор МИСиС Игорь Абрикосов.

Ученые поместили азот с переходным металлом на алмазную наковальню и провели прямой синтез при высоких давлениях, то есть создали нитрид без вспомогательных веществ-предшественников (прекурсоров).

«Нитрид рения показывает свойство низкой сжимаемости, потенциально имеет очень высокие механические характеристики и свойство сверхтвердости — это важно, например, для улучшения качества режущих инструментов», — рассказывает Игорь Абрикосов.

По словам авторов, в дальнейшем они планируют выяснить, что из себя представляют эти материалы — сверхпроводники или магниты, пригодны ли они для спинтроники. По словам ученых, если предполагаемая сверхтвердость «невозможных» материалов будет доказана, то в течение ближайших пяти лет они окажутся на рынке.

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