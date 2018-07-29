Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

Китай вывел на орбиту два спутника Beidou, которые станут частью новой навигационной системы. Аппараты были доставлены ракетами-носителями «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1», сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Ракеты с новыми сателлитами стартовали с космодрома Сичан в провинции Сычуань в 09:48 по местному времени, при этом ракета серии «Чанчжэн» была запущена в 281-й раз. С учетом данных аппаратов, на орбите Земли находятся уже 34 спутника системы Beidou. Предыдущий сателлит был выведен на орбиту 10 июля.

Система глобальной навигации Beidou разрабатывается в КНР с 2000 года. В настоящее время она покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Формирование системы будет планируется завершить к 2020 году, когда на орбите будут находиться 35 спутников.

Стоит отметить, что зимой в Китае планируют запустить в космос еще 18 космических аппаратов для навигации.

США Ранее национальное космическое агентство NASA сообщило о намерении построить на Луне постоянную станцию в течение восьми лет. При этом на первой лунной базе будут постоянно находиться люди. С помощью нее астронавты будут изучать спутник Земли и добывать с него ресурсы.

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