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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou 

Мир24 31 минуту назад
Фото: Мир24
Китай вывел на орбиту два спутника Beidou, которые станут частью новой навигационной системы. Аппараты были доставлены ракетами-носителями «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1», сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
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Ракеты с новыми сателлитами стартовали с космодрома Сичан в провинции Сычуань в 09:48 по местному времени, при этом ракета серии «Чанчжэн» была запущена в 281-й раз. С учетом данных аппаратов, на орбите Земли находятся уже 34 спутника системы Beidou. Предыдущий сателлит был выведен на орбиту 10 июля.
Система глобальной навигации Beidou разрабатывается в КНР с 2000 года. В настоящее время она покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Формирование системы будет планируется завершить к 2020 году, когда на орбите будут находиться 35 спутников.
Стоит отметить, что зимой в Китае планируют запустить в космос еще 18 космических аппаратов для навигации.
Ранее национальное космическое агентство США NASA сообщило о намерении построить на Луне постоянную станцию в течение восьми лет. При этом на первой лунной базе будут постоянно находиться люди. С помощью нее астронавты будут изучать спутник Земли и добывать с него ресурсы.
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