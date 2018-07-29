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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou
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Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou 

ТАСС 27 минут назад
ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники формирующейся навигационной системы Beidou. Об этом сообщила в воскресенье Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Как отмечается на официальной странице CASC в социальной сети WeChat, запуск произошел в 09:48 по местному времени (04:48 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1».
Этот запуск — 281-й по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн», предыдущий — 32-й — спутник Beidou вывели на орбиту 10 июля.
Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году формирование системы планируется полностью завершить — к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.
Этот год станет ключевым в развитии нескольких китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. С января по декабрь КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов, в итоге система Beidou покроет территорию всех стран проекта «Экономический пояс Шелкового пути».
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