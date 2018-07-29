Китай вывел на орбиту два спутника 

В воскресенье Китай успешно запустил ракеты-носители «Чанчжэн-3В» и «Юаньчжэн-1» с двумя спутниками формирующейся навигационной системы Beidou, которые были выведены на орбиту, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск совершен в 09.48 по местному времени (04.48 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Это 281 запуск для ракет-носителей серии «Чанчжэн». На орбиту выведены 33 и 34 спутники китайской глобальной системы навигации, которая сейчас покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.