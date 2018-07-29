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Китай вывел на орбиту два спутника
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Китай вывел на орбиту два спутника 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В воскресенье Китай успешно запустил ракеты-носители «Чанчжэн-3В» и «Юаньчжэн-1» с двумя спутниками формирующейся навигационной системы Beidou, которые были выведены на орбиту, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Запуск совершен в 09.48 по местному времени (04.48 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Это 281 запуск для ракет-носителей серии «Чанчжэн». На орбиту выведены 33 и 34 спутники китайской глобальной системы навигации, которая сейчас покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, передает ТАСС.
В июне Роскосмос сравнил российскую систему ГЛОНАСС и китайскую BeiDou. Выяснилось, что ГЛОНАСС работал хуже BeiDou на территории Китая, а в России обе системы показали сходные результаты.
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