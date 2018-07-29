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Китай успешно запустил два навигационных спутника «Бэйдоу-3»
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Китай успешно запустил два навигационных спутника «Бэйдоу-3» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сичан /пров. Сычуань/, 29 июля /Синьхуа/ — В воскресенье Китай с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-3Б» /серия «Великий поход»/ вывел на орбиту два навигационных спутника «Бэйдоу-3».
Это девятый и десятый спутники, запущенные Китаем для спутниковой навигационной системы «Бэйдоу-3».
Запуск был произведен 29 июля в 09:48 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. После более чем трехчасового полета спутники успешно вышли на рабочие орбиты.
К концу 2018 года Китай планирует запустить 18 спутников с целью предварительно сформировать систему «Бэйдоу-3». В приоритетном порядке система будет предоставлять услуги странам, расположенным вдоль «Пояса и пути».
Новые спутники и ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» разработаны и изготовлены Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники соответственно.
С учетом нынешнего запуска китайские ракеты-носители семейства «Чанчжэн» совершили 281 полет. -0-
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