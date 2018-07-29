Математическая модель определила места неизвестных ранее кратеров от падения метеоритов 

На Земле есть около 200 метеоритных кратеров диаметром менее шести километров, еще не найденных учеными. Об этом заявил геолог из Университета Фрайбурга Томас Кенкманн, выступая с докладом на 81-м собрании Метеоритного общества в Москве. Доклад был приурочен к вручению геологу медали Барринджера за исследование процессов кратерообразования.
Сейчас ученым известно 190 кратеров и других следов падения метеоритов на Землю, — сообщает nplus1.ru. Самым известным и хорошо сохранившимся из них считается кратер Барринджера, расположенный в американском штате Аризона. Несколько кратеров описаны и в России, например, вблизи хребта Сихотэ-Алинь, а также в Ростовской области и Карелии. Для сравнения — поверхность Луны покрыта десятками тысяч кратеров различных размеров. Такая разница в количестве известных кратеров возникает из-за процессов эрозии, со временем скрывающих последствия падения метеоритов.
Поиск и изучение новых кратеров позволяет в подробностях изучать процессы, протекающие при падении метеоритов, а также исследовать вещество метеоритов. Однако черты большинства современных кратеров попросту стерты природными процессами и даже доказать их происхождение не так просто, не говоря о систематическом поиске ударных образований.
Томас Кенкманн построил модель, основанную на статистике метеоритных кратеров на Луне, но учитывающую земные процессы эрозии. По словам ученого, она хорошо описывает и согласуется с количеством найденных крупных кратеров (диаметром больше 10 километров). Предсказания модели расходится с реальным количеством обнаруженных кратеров для объектов диаметром меньше 6 километров, что может свидетельствовать о том, что на Земле все еще не найдено около 100-200 ударных образований, в том числе и подобных кратеру Барринджера.
Кенкманн отмечает, что список открытых кратеров постепенно расширяется. Так, недавно были найдены новые кратеры в Австралии и Саудовской Аравии. Отдельно геолог отметил активно исследуемое поле выпадения метеоритов вблизи городка Дуглас в США — на площади около 10 квадратных километров располагается больше 40 кандидатов в кратеры, для 8 из которых статус уже был подтвержден.
В России всего описано 20 кратеров, размером от 20 метров (Сихотэ-Алинь) до десятков километров (Кара, Полярный Урал). Но не все метеориты при падении образуют кратеры. Так случилось, например, с метеоритом Озерки, упавшим на Землю 21 июня 2018 года в Липецкой области.
В этом году ежегодное собрание Метеоритного общества впервые проходит в России. Мероприятие приурочено к 110-й годовщине Тунгусского феномена и 5-й годовщине падения Челябинского метеорита. Темы докладов участников включают эволюцию Солнечной системы, исследование химического состава и изотопных аномалий в веществе метеоритов, системы обнаружения околоземных объектов, а также результаты миссий по возврату образцов с различных небесных тел (комет и астероидов).