Tesla выпустила доску для серфинга

Компания Tesla, занимающаяся разработкой электромобилей, выпустила необычный для себя продукт — доску для серфинга. Доска стоит 1 500 долларов и была выпущена лимитированной серией, причем все 200 экземпляров, как сообщается, уже были проданы.

Новый продукт компании Илона Маска был замечен порталом Electrek. Отмечается, что доска разработана дизайн-студией Tesla в сотрудничестве с компанией Lost Surfboards и Мэттом Биолосом (Matt «Mayhem» Biolos), профессиональным конструктором досок для серфинга. Продукт получил фирменный дизайн Tesla; доска получила красно-черное цветовое оформление, а ее верхняя часть, как указывается, усилена углеродным волокном.

Как уже отмечалось, Tesla выпустила доску лимитированной серией — всего в 200 экземпляров, — и на данный момент все они распроданы. Планирует ли компания подготовить еще одну серию, пока неизвестно.