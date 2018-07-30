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Tesla выпустила доску для серфинга
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Tesla выпустила доску для серфинга 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Компания Tesla, занимающаяся разработкой электромобилей, выпустила необычный для себя продукт — доску для серфинга. Доска стоит 1 500 долларов и была выпущена лимитированной серией, причем все 200 экземпляров, как сообщается, уже были проданы.
Новый продукт компании Илона Маска был замечен порталом Electrek. Отмечается, что доска разработана дизайн-студией Tesla в сотрудничестве с компанией Lost Surfboards и Мэттом Биолосом (Matt «Mayhem» Biolos), профессиональным конструктором досок для серфинга. Продукт получил фирменный дизайн Tesla; доска получила красно-черное цветовое оформление, а ее верхняя часть, как указывается, усилена углеродным волокном.
Как уже отмечалось, Tesla выпустила доску лимитированной серией — всего в 200 экземпляров, — и на данный момент все они распроданы. Планирует ли компания подготовить еще одну серию, пока неизвестно.
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