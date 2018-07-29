В Германии просыпается мощный вулкан, считают учёные 

Во многих немецких регионах отмечается повышенная сейсмическая активность в последнее время и учёные считают, что виной всему дремлющий вулкан, который постепенно просыпается. Интересно, что только весной 2018 года было зафиксировано огромное количество подземных толчков, более тысячи и пусть их амплитуда была не очень большой, но этот факт настораживает учёных и некоторые из них дают не очень оптимистичные прогнозы. Из всей огромной череды небольших землетрясений, люди почувствовали только несколько десятков, но и эти события взволновали их и некоторые беспокоятся, что в ближайшее время придётся сменить привычный образ жизни из-за извержения вулкана. Когда именно вулкан может начать извергаться и какие районы Германии затронет, не сообщается. Остаётся надеяться на то, что эти прогнозы учёных ошибочны.