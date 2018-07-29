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Спутники заметили войну НЛО около солнца
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Спутники заметили войну НЛО около солнца 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Кроме нашей цивилизации существует другие высокоразвитые цивилизации, которые устраивают космические баталии в космосе? Верите ли вы в то, что мы не одни в космосе и другие развитые существа могут вести между собой военные операции с использованием высокотехнологичных летательных аппаратов? Странную активность зафиксировал один известных астрономов США и решил поделиться видеозаписью с общественностью. Американец по имени Джефри Марси не какой-то неизвестный учёный, а вполне уважаемый специалист, которому есть смысл доверять и просто так он не будет бросаться словами. Марси со своими коллегами зафиксировали аномальную активность у солнца и сейчас занимаются исследованием полученной информацией, которая может стать сенсацией. Стоит отметить, что ранее Джеффри работал на правительство и не мог разглашать секретную информацию и после ухода из организации у него гораздо меньше ответственности и он может сказать больше, чем ранее, ведь грифа секретности теперь нет. Пока нет информации о том, что за летательные объекты находились около светила и по поводу чего были разборки. Быть может это просто военные учения неизвестной цивилизации? Марси утверждает, что в космических баталиях участвовали объекты, которые могут использовать высокоточные и мощные лазеры. Были ли проигравшие и победители в данных военных действиях, не сообщается.
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