Представлены лучшие проекты жилья на Марсе

Американское космическое агентство представило победителей конкурса, в рамках которого ученые создавали проекты жилья для астронавтов на Марсе. Красную планету изобретатели предложили заселить по-разному. Видео опубликовано в YouTube.

Первое место заняла команда из Арканзаса. Исследователи намерены возводить сооружения с помощью роботов. Дом предложено сделать с помощью 3D-принтеров.

Отмечается, что пятерке финалистов выделили сто тысяч долларов.

Конкурс, был объявлен в 2014 году. Свои работы представили 18 команд со всего мира.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ