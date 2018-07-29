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Представлены лучшие проекты жилья на Марсе
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Представлены лучшие проекты жилья на Марсе 

Мир24 58 минут назад
Фото: Мир24
Американское космическое агентство представило победителей конкурса, в рамках которого ученые создавали проекты жилья для астронавтов на Марсе. Красную планету изобретатели предложили заселить по-разному. Видео опубликовано в YouTube.
Первое место заняла команда из Арканзаса. Исследователи намерены возводить сооружения с помощью роботов. Дом предложено сделать с помощью 3D-принтеров.
Отмечается, что пятерке финалистов выделили сто тысяч долларов.
Конкурс, был объявлен в 2014 году. Свои работы представили 18 команд со всего мира.
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