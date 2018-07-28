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Могут ли законы физики измениться? Самый долгий эксперимент
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Могут ли законы физики измениться? Самый долгий эксперимент 

Популярная механика 57 минут назад
Фото: Популярная механика
Но как это проверить, не наблюдая всю Вселенную? Группа исследователей из Национального института стандартов и технологии США провели последние двадцать лет, проводя эксперимент, который помог бы им выяснить, меняются ли законы физики. Их метод? Смотреть на часы в течение целых четырнадцати лет.
Ученые смотрели на атомные часы, самые точные измерительные приборы, когда-либо изобретенные человеком. Такие часы действуют не благодаря рычагам, пружинам или кристаллам, но отсчитывают время, основываясь на колебаниях отдельных атомов. Если бы атомные часы шли непрерывно миллионы лет, то к концу этого срока отстали бы максимум на десятую долю секунды.
Все атомы в часах имеют одну общую черту: когда они вбирают энергию, то потом испускают ее уже в виде света определенной частоты. Эта частота настолько точная, что ее можно использовать для измерения даже миллиардной доли секунды.
Это число зависит от множества параметров, например, от электрических сил и различных аспектов квантовой механики. Вдобавок пока шел эксперимент, Земля — а значит и атомные часы — была то дальше, то ближе к Солнцу и гравитации звезды, то есть на эксперимент влияла и общая относительность. Если бы любой из этих законов физики изменился, ученые смогли бы это заметить.
Но нет, часы не отстали. Ученые сделали вывод, что никаких изменений не произошло. Физика всегда и везде неизменна. Возможно. По крайней мере теперь мы знаем, что законы физики не изменились за четырнадцать лет в нашей области Солнечной системы, и это было определено с помощью атомных часов. Это лучше, чем ничего.
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