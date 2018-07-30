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Официально начались поиски двойников Земли
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Телескоп TESS официально начал поиски «двойников Земли» 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: NASA / Goddard Space Flight Center
Орбитальная обсерватория TESS успешно прошла все проверки инструментов и приступила к наблюдениям за самыми яркими звездами Галактики, рядом с которыми могут скрываться полноценные двойники Земли, сообщает НАСА.
"Я невероятно рад тому, что наш новый "охотник за планетами" начал "прочесывать" Галактику в поисках пока неизвестных миров. Сейчас мы хорошо понимаем, что планет во Вселенной больше, чем звезд, и я с нетерпением ожидаю открытия крайне причудливых и просто странных миров", — заявил Пол Герц (Paul Hertz), глава Астрофизического подразделения НАСА.
Телескоп TESS был запущен в апреле этого года в качестве замены для его знаменитого предшественника, орбитальной обсерватории "Кеплер", открывшей тысячи экзопланет за восемь лет работы. Запасы топлива на его борту сейчас подходят к концу, и ученые ожидают, что он окончательно прекратит наблюдения в самое ближайшее время.
В отличие от него, TESS будет следить не за одним участком неба, как это делал "Кеплер" в первые четыре года работы на орбите, а за разными уголками космоса, где находятся интересные ученым звезды и планеты.
Еще одним новшеством станет то, что TESS будет следить не за солнцеподобными, а за более яркими звездами, о планетах которых астрономы сегодня практически ничего не знают. Их "перепись", как надеются ученые, покажет, как часто могут формироваться аналоги Земли у более крупных и ярких светил, и насколько вероятно зарождение жизни на их поверхности.
Как и "Кеплер", TESS будет открывать новые планеты, отыскивая периодические колебания в яркости звезд, свидетельствующие о том, что их свет временно загородила одна или несколько планет.
Подобная методика позволяет достаточно быстро и точно открывать планеты, близко расположенные к звездам, однако у нее есть и несколько минусов. К примеру, она не приспособлена для поисков очень небольших и далеких планет, совершающих один виток вокруг светила за несколько сотен лет, и она не позволяет точно определить массу открытых экзомиров.
По этой причине все самые интересные открытия TESS будут дополнительно изучены крупнейшими наземными телескопами, способными открывать планеты по сдвигам в спектре их звезд, и строящейся орбитальной обсерваторией "Джеймс Уэбб", которая заменит "Хаббл" в начале 2020 годов.
На прошлой неделе, как отмечает Герц, все проверки TESS были успешно завершены, и сейчас телескоп начал вести научные наблюдения. Первые снимки и данные будут переданы на землю в первых числах августа, и ученые сразу же приступят к поиску следов экзопланет внутри них.
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