Российские ученые представили уникальные лазерные технологии для судостроения

Ученые из института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения (ДВО) РАН представили на Международном дальневосточном морском салоне уникальные лазерные технологии, позволяющие резать металл и очищать днища кораблей, сообщил директор института, академик РАН Юрий Кульчин.

Кульчин рассказал, что в лаборатории института исследователи могут «наплавлять на стальные (…) детали другие металлы и материалы, в том числе наплавлять магнитные материалы на немагнитные подложки», передает ТАСС

Он подчеркнул, что данная технология «имеет огромный потенциал в создании машин с защитой от радаров, и ею сейчас не обладает никто в мире».

Директор ДВО РАН сообщил также, что исследователи «уже способны разрезать лазером сталь, пока небольшой толщины», однако «эта проблема решается простым увеличением мощности лазера».

Лазерное наплавление дает возможность использовать свойства разных материалов в одной детали без потери ее прочности и других качеств. Ученые используют в своих проектах волоконные лазеры, как имеющие самый высокий КПД, высокое качество пучка, малые габариты и требующие минимум обслуживания.

Кульчин заявил, что считает перспективной технологию лазерной очистка судов прямо под водой: «Мы уже способны это делать в лабораторных условиях. Думаю через полгода мы получим рабочий макет робота, который будет способен производить эту работу с настоящими судами».