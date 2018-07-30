«Хаббл» сфотографировал Сатурн в период его максимального сближения с Землей

Сатурн на сегодняшний день является самой фотогеничной планетой Солнечной системы, что отчетливо видно на этом снимке космического телескопа «Хаббл», представленном на официальном сайте NASA. Примечательно, что на этом снимке великолепная кольцевая система Сатурна находится практически в состоянии своего максимального наклона к Земле (который был отмечен в 2017 году).

Снимок был сделан в период наблюдения за планетой, который начался 6 июня 2018 года, когда Сатурн находился на расстоянии примерно 1,36 миллиарда миль от Земли, то есть практически так близко к нашей планете как никогда.

Сатурн был сфотографирован в период противостояния 27 июня, когда планета стала прямо противоположна Солнцу в ночном небе и находилась на самом близком расстоянии до Земли. Несмотря на то, что все газовые гиганты могут похвастаться кольцами, Сатурн в этом плане является самым наглядным и захватывающим объектом, кольца которого растягивают радиус планеты в восемь раз.

Потрясающие кольца Сатурна впервые были идентифицированы как непрерывный диск вокруг планеты голландским астрономом Кристианом Гюйгенсом в 1655 году. Спустя 325 лет исторический пролет космического корабля «Сатурн» разрешил тысячи стоящих перед астрономами вопросов. Согласно данным миссии NASA «Кассини» предполагается, что кольца сформировались 200 миллионов лет назад, примерно во времена существования динозавров и Юрского периода на Земле. Гравитационный распад одной из малых лун Сатурна образовал множество частиц ледяного мусора, которые продолжая сталкиваться между собой, постоянно насыщают кольца Сатурна.

Внешний вид Сатурна способен меняться в зависимости от смены сезонов планеты, которая происходит из-за 27-градусного осевого наклона. На данный момент на северном полушарии Сатурна наблюдается лето и атмосфера более активна. Это может быть причиной того, что рядом с северным полярным регионом наблюдаются яркие облака, представляющие собой остатки затухающей бури. Также видны небольшие средние широты облаков. Кроме того на фотографии «Хаббл» можно наблюдать огромный гексагональный узор вокруг северного полюса — стабильную, постоянную область образованную ветрами и обнаруженную во время пролета Voyager в 1981 году.

Цвета Сатурна зависят от углеводородной дымки состоящей из кристаллов аммиака в верхних слоях облаков. Невидимые для средств обзора облака нижнего уровня состоят либо из гидросульфида аммония, либо из воды. Полосатый рисунок планеты вызван ветрами и облаками на разных высотах.

Это первое фото Сатурна, сделанное как часть проекта Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Планируется, что OPAL помогает ученым понять динамику атмосферы и эволюцию планет-газовых гигантов нашей Солнечной системы.