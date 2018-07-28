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ИИ научили предсказывать рост растений — это поможет в освоении космоса
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ИИ научили предсказывать рост растений — это поможет в освоении космоса 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Точное земледелие — это, грубо говоря, когда за посадками следят с космических спутников. Разного рода наблюдения, которые кажутся дорогостоящими, на самом деле позволяют колоссальным агрохолдингам экономить. Например, удобрять лишь ту часть поля, которой это действительно необходимо.
Одна из задач для ученых и агрономов на ближайшее будущее — научиться предсказывать дальнейший рост биомассы на основе гибких моделей. Крупный шаг в этом направлении сделали российские ученые. Как сообщает портал Naked Science, специалистам из Сколтеха удалось с помощью 2D и 3D камер разработать метод прогнозирования в искусственных условиях.
Суть изобретения в том, что были скомбинированы съемки разных камер. Полученные данные применили в системах машинного обучения, которые смогли предсказать скорость роста карликовых томатов на протяжении 30 дней. Это открытие может пригодиться при освоении космоса, ведь теперь межпланетные путешественники смогут точнее рассчитывать работу «зеленой» системы жизнеобеспечения на корабле.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Европейский суд приравнял CRISPR-продукты к ГМО.
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