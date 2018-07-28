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Земля замедляется и вызывает катаклизмы, считают учёные
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Земля замедляется и вызывает катаклизмы, считают учёные 

13 Новостей.ru 20 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Скорость вращения нашей планеты влияет на сейсмическую активность и в ближайшее время на Земле ожидаются мощные землетрясения, рассказали учёные. У нашей планеты есть циклы замедления, а говоря с научной точки зрения «торможения » вращения, которые могут вызывать разрушительные последствия для многих стран. За основу своих исследований учёные взяли данные сейсмической активности начиная с 20 века и выяснили, что период самых активных землетрясений происходил именно в пик замедления вращения Земли. Стоит отметить, что сейчас как раз такой период и учёные считают, что в этом году может быть не менее двадцати крупных подземных толчков. Единственное, учёные не могут назвать страны, в которых они должны произойти.
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