Земля замедляется и вызывает катаклизмы, считают учёные

Скорость вращения нашей планеты влияет на сейсмическую активность и в ближайшее время на Земле ожидаются мощные землетрясения, рассказали учёные. У нашей планеты есть циклы замедления, а говоря с научной точки зрения «торможения » вращения, которые могут вызывать разрушительные последствия для многих стран. За основу своих исследований учёные взяли данные сейсмической активности начиная с 20 века и выяснили, что период самых активных землетрясений происходил именно в пик замедления вращения Земли. Стоит отметить, что сейчас как раз такой период и учёные считают, что в этом году может быть не менее двадцати крупных подземных толчков. Единственное, учёные не могут назвать страны, в которых они должны произойти.