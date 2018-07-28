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Стартовый комплекс ракет «Зенит» перейдет Казахстану
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Стартовый комплекс ракет «Зенит» перейдет Казахстану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Документы, юридически закрепляющие передачу стартового комплекса под ракеты "Зенит" Казахстану, планируется подписать в ходе очередного заседания межправительственной комиссии, которое пройдет осенью 2018 года, сообщили РИА Новости в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (Казкосмос).
Ранее и.о. заместителя председателя Казкосмоса Баубек Оралмагамбетов сообщал РИА Новости, что Казахстан уже принял от России всю инфраструктуру для запусков "Зенитов", но оформление документов не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне.
"Да, в ходе предстоящего шестого заседания межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" планируется подписать акт об исключении объектов космического ракетного комплекса "Зенит" из состава арендуемых Российской Федерацией", — сказали в ведомстве, уточнив, что заседание межправкомиссии по комплексу "Байконур" "планируется провести в сентябре-октябре 2018 года".
Ранее источник на космодроме сообщал РИА Новости, что передача инфраструктуры ракетного комплекса "Зенит" на Байконуре от России Казахстану должна была завершиться до 1 июня, но подписание всех необходимых документов может растянуться еще на несколько месяцев.
Список передаваемых объектов межправкомиссия утвердила еще в 2016 году, а процесс передачи начался 1 марта 2018 года. Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.
Предполагается, что казахстанская сторона модернизирует полученный стартовый комплекс под ракеты "Союз-5" и потратит на это 314 миллионов долларов. Источник РИА Новости на космодроме также сообщал, что проведение пилотируемых запусков ракеты "Союз-5" с космодрома "Байконур" потребует восстановления построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.
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