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Ученые обнаружили на Гавайях редкий гибрид дельфина
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Ученые обнаружили на Гавайях редкий гибрид дельфина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Ученые обнаружили в водах у Гавайев редкого гибридного дельфина, об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте исследовательского коллектива Cascadia Research.
Обнаруженная особь, согласно данным ученых, является гибридом широкомордого дельфина (Peponocephala electra), который таксономически близок касаткам, и крупнозубого дельфина (Steno bredanensis). Генетическое исследование подтвердило эту гипотезу.
"Ранее были зарегистрированы гибриды разных видов китов и дельфинов, но это первый случай скрещивания между этими двумя видами и только третий подтвержденный случай (с учетом генетики) гибрида диких животных между двумя видами в семье Delphinidae", — заявил исследователь Робин Бэйрд телеканалу Fox News.
Ранее ученые выяснили, что делает дельфинов в неволе счастливыми.
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