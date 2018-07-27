Российские учёные разработали систему для растениеводства в космосе

Отечественные эксперты разработали инновационную систему, которая анализирует процесс роста растений. Технология может применяться в условиях космоса, сообщает в пятницу «Русская планета».

Разработка относится к классу автоматического обучения машин, которая может предсказать динамику роста любых растений. Предполагается, что обработанные сведения эксперты смогут применить для разработки систем обеспечения на внеземной орбите, которые смогут работать без управления.

Таким образом, исследователи смогут вычислить, какие растения наиболее подходят для разведения в космосе — живые организмы обеспечат астронавтов кислородом. В основе разработки лежит применение трёхмерных изображений.