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Трансляция: «Кровавая луна» восходит в Греции
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Трансляция: «Кровавая луна» восходит в Греции 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Астрономы пообещали, что в ночь на 28 июля состоится самое полное и долгое лунное затмение в XXI веке — спутник проведет в тени Земли более 100 минут.
Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов рассказывал Пятому каналу об уникальном космическом событии, которое жителям Земли предстоит увидеть в эти выходные. Ученый отметил, что такое сочетание небесных светил происходит раз в несколько столетий или даже тысячелетий. Кроме того, это затмение станет самым продолжительным в XXI веке.
Однако у астрологов свое мнение о редком космическом явлении, за которым будут, затаив дыхание, наблюдать жители земли.
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