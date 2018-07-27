Трансляция: «Кровавая луна» восходит в Греции

Астрономы пообещали, что в ночь на 28 июля состоится самое полное и долгое лунное затмение в XXI веке — спутник проведет в тени Земли более 100 минут.

Ранее старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов рассказывал Пятому каналу об уникальном космическом событии, которое жителям Земли предстоит увидеть в эти выходные. Ученый отметил, что такое сочетание небесных светил происходит раз в несколько столетий или даже тысячелетий. Кроме того, это затмение станет самым продолжительным в XXI веке.

Однако у астрологов свое мнение о редком космическом явлении, за которым будут, затаив дыхание, наблюдать жители земли.