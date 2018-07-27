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Ученые называют детей в честь объектов своих исследований
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Ученые называют детей в честь объектов своих исследований 

Индикатор 21 минуту назад
Фото: Индикатор
Профессор университета Мэна Жаклин Джил в своем твиттер-аккаунте спросила коллег-ученых, не называют ли они своих детей именами, которые связаны с их исследованиями. Твит собрал несколько сотен ответов: среди необычных имен оказались Глина и Пустельга, Катализатор и Орион.
Изучающий Марс геолог дал своим сыновьям имена Арес (древнегреческий бог войны, аналог римского бога Марса) и Орион (в честь другого персонажа из древнегреческой мифологии, в честь которого назвали несколько небесных объектов). Также ученые рассказали о сыне палеонтолога по имени Флинт (flint по-английски — кремень), сыне физика Шансе (он был назван в честь квантовой вероятности — chance) и дочка орнитолога Кестрель (от англ. kestrel — пустельга, название нескольких видов птиц рода сокол). Еще один геолог назвал сына Клэем (англ. clay означает глина).
Часть ученых призналась, что они назвали своих детей в честь других ученых, прославившихся в их области исследований. Например, ученый-паразитолог назвал ребенка Росс в честь Рональда Росса — лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине 1902 года. Физик рассказал, что назвал своего сына Максвеллом в честь Джеймса Клерка Максвелла, основоположника классической электродинамики.
В некоторых семьях ученых случались разногласия. Например, одному из ответивших под твитом жена не разрешила назвать дочку Этил или Эфир — зато девочку назвали в честь картины, так как жена автора — историк искусств (какая именно это картина, автор не указал). Профессор Университета Аляска-Анкоридж посетовала на то, что предложила много имен для своего ребенка, но партнер не согласился ни с одним из них, когда узнал что все это — латинские названия бактерий.
Многие называют научными терминами своих домашних питомцев. В ответах под твитом можно найти кошек Пространство и Время, кота Катализатора, собаку Ген и черепашку Дарвина.
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