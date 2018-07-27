Ученые назвали лучшее место на планете для наблюдения за полным лунным затмением

Египет будет наиболее «удобной» страной для наблюдения за самым продолжительным в XXI веке полным лунным затмением — оно наступит вечером 27 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецкомиссию Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики, курирующем Хелуанскую астрономическую обсерваторию.

По данным египетских ученых, несмотря на то, что затмение можно будет увидеть в большинстве стран Африки и Центральной Азии, Египет станет лучшей площадкой для наблюдения за явлением. Ученые объясняют это тем, что сейчас над египетской территорией сложились наиболее подходящие погодные условия, чтобы своими глазами увидеть «кровавую Луну» — в день затмения над Египтом не будет ни одного облака.

Лунное затмение, ожидаемое 27 июля, продлится почти четыре часа. Наиболее полным, а потому и эффектным на египетской территории оно будет в 22:21 по местному времени (23:21 мск).