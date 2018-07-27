В Туве археологи обнаружили несколько курганов эпохи скифов 

В Туве во время археолого-географической экспедиции Русского географического общества исследователи обнаружили курганы скифского времени. В частности, неподалеку от кургана Туннуг обнаружены два захоронения эпохи скифов. При этом основной курган находится в Уюкской котловине: «Мы думали, что здесь один большой курган, вокруг которого расположены какие-то небольшие ритуальные объекты, а оказалось, что это очень насыщенный курганный могильник», — цитирует ТАСС сотрудника Института истории материальной культуры РАН Тимура Садыкова.
По словам ученого, это довольно значимое для науки открытие. Исследователи полагают, что погребальный комплекс можно назвать древнейшим памятником эпохи скифов. Кроме того, ученым удалось разгадать основное предназначение кургана Туннуг. Как оказалось, на протяжении столетий он был ключевым для скифской цивилизации. В частности археологи обнаружили различные ритуальные предметы, наконечники стрел, а также утварь. Большой интерес у ученых представляет обширный каменный настил, возраст которого пока не установлен.