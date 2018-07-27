В Туве археологи обнаружили несколько курганов эпохи скифов

По словам ученого, это довольно значимое для науки открытие. Исследователи полагают, что погребальный комплекс можно назвать древнейшим памятником эпохи скифов. Кроме того, ученым удалось разгадать основное предназначение кургана Туннуг. Как оказалось, на протяжении столетий он был ключевым для скифской цивилизации. В частности археологи обнаружили различные ритуальные предметы, наконечники стрел, а также утварь. Большой интерес у ученых представляет обширный каменный настил, возраст которого пока не установлен.