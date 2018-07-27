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Холодные атомные часы из Поднебесной теперь в космосе
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Холодные атомные часы из Поднебесной теперь в космосе 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
В настоящее время самым точным механизмом названы холодные атомные часы, которые были разработаны в Поднебесной местными учёными. И сегодня стало известно о том, что они были запущены на орбиту.
На поверхности прибора расположены специальные лазеры, которые работают от космического излучения. Именно благодаря им система охлаждается, в результате чего в рабочем режиме температура прибора находится в рамках абсолютного нуля. При этом, китайцы считают, что чем ниже температура, тем точнее работает система.
Эксперты заявили, что принцип действия механизма в космическом пространстве абсолютно идентичен тому, который положен в основу работы часов на Земле. А благодаря тому, что на нашей орбите есть вакуум, для того, чтобы использовать вибрации частиц, используется процесс их свободного падения. Для того, чтобы создать такие же условия на Земле, приходится применять современные технологии механического «подбрасывания» частиц.
Отметим, что несмотря на высокую точность работы прибора и вывод его в космос, конкретное применение для часов так и не нашлось.
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