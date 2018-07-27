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Сверхпроводниковые квантовые технологии обсудят эксперты в Москве
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Сверхпроводниковые квантовые технологии обсудят эксперты в Москве 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл ‒ РИА Новости. Конференция «Сверхпроводниковые квантовые технологии» пройдет с 30 июля по 3 августа в Москве. В мероприятии, инициированном Лабораторией искусственных квантовых систем при поддержке НИТУ «МИСиС» и РКЦ, примут участие 39 научных экспертов из 14 стран, в том числе из России, Нидерландов, Германии, Финляндии и пр.
Как сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС», конференция соберет ведущих мировых специалистов из различных научных групп для обмена идеями в области сверхпроводящих квантовых технологий. Участники обсудят научные достижения, представят успехи и перспективы в этой области.
Дискуссии будут направлены на обсуждение сверхпроводящих кубитов, квантовых симуляторов, сверхпроводящих квантовых процессоров и квантовой электродинамики цепей. Кроме того, будут представлены доклады, посвященные таким темам, как сверхпроводящие резонаторы, микроволновая фотоника, детекторы одиночных фотонов, квантовые метаматериалы и пр.
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