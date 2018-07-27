Ещё
Три процента россиян верят, что Земля плоская, а почти половина — что существуют НЛО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три процента россиян верят, что Земля плоская, а почти половина — что существуют НЛО 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Подавляющее число россиян уверены, что Земля круглая, однако 3% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) полагают, что наша планета плоская. Социологи также узнали степень доверия россиян к ученым, отношение к информации об НЛО и первой высадке человека на Луну.
Планета Земля имеет форму шара и этому есть неопровержимые доказательства, считает абсолютное большинство опрошенных (93%), сообщается на  сайте
ВЦИОМ. Между тем 3% респондентов уверены, что, «говоря о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле планета Земля — плоская». Затруднились ответить на этот вопрос 4%.
Что касается доверия к ученым в целом, большинство россиян (59%) думают, что ученые скрывают правду. Из них 77% не окончивших школу (77%) и 45% граждан с высшим образованием.
Мнения россиян о том, знают ученые истину или нет, разделились примерно поровну: 42% ответили, что ученые знают истину, еще 41% полагают, что искренне заблуждаются.
О существовании НЛО — 43% россиян не верят в них, однако почти столько же — 45% — уверены, что представители внеземных цивилизаций посещают Землю. Среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев.
Более половины респондентов (57%) считают, что никакой высадки на Луну в 1969 году не было, а правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Верят в то, что американские астронавты действительно побывали на спутнике Земли, 24% опрошенных. 19% затруднились ответить.
Опрос проведен 29-30 мая 2018 года среди 2000 респондентов, но результаты по упомянутым вопросам опубликованы только 27 июля. Максимальный размер погрешности не превышает 2,2%.
Отметим, 11 июля сообщалось, что две трети россиян верят в существование
"мирового правительства", состоящего из олигархов и банкиров. При этом россияне не считают «мировую закулису» такой уж могущественной: 57% полагают, что ей подконтрольна лишь часть мировых процессов.
Newsru.com: последние новости
США могут нанести удар по Ирану уже в августе: Вашингтону поможет Австралия Трамп объявил, что будет использовать пошлины для заключения выгодных торговых сделок Bloomberg сообщил о чипе в мяче, подаренном Путиным Трампу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен186
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
ЦБ принял решение по ключевой ставке
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение