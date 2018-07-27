Три процента россиян верят, что Земля плоская, а почти половина — что существуют НЛО

Подавляющее число россиян уверены, что Земля круглая, однако 3% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) полагают, что наша планета плоская. Социологи также узнали степень доверия россиян к ученым, отношение к информации об НЛО и первой высадке человека на Луну.

Планета Земля имеет форму шара и этому есть неопровержимые доказательства, считает абсолютное большинство опрошенных (93%), сообщается на сайте

ВЦИОМ. Между тем 3% респондентов уверены, что, «говоря о том, что Земля имеет форму шара, ученые намеренно вводят всех в заблуждение. На самом деле планета Земля — плоская». Затруднились ответить на этот вопрос 4%.

Что касается доверия к ученым в целом, большинство россиян (59%) думают, что ученые скрывают правду. Из них 77% не окончивших школу (77%) и 45% граждан с высшим образованием.

Мнения россиян о том, знают ученые истину или нет, разделились примерно поровну: 42% ответили, что ученые знают истину, еще 41% полагают, что искренне заблуждаются.

О существовании НЛО — 43% россиян не верят в них, однако почти столько же — 45% — уверены, что представители внеземных цивилизаций посещают Землю. Среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев.

Более половины респондентов (57%) считают, что никакой высадки на Луну в 1969 году не было, а правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Верят в то, что американские астронавты действительно побывали на спутнике Земли, 24% опрошенных. 19% затруднились ответить.

Опрос проведен 29-30 мая 2018 года среди 2000 респондентов, но результаты по упомянутым вопросам опубликованы только 27 июля. Максимальный размер погрешности не превышает 2,2%.

Отметим, 11 июля сообщалось, что две трети россиян верят в существование

"мирового правительства", состоящего из олигархов и банкиров. При этом россияне не считают «мировую закулису» такой уж могущественной: 57% полагают, что ей подконтрольна лишь часть мировых процессов.