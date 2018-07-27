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Украину накроет кровавая луна
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Украину накроет кровавая луна 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Радио Свобода».
«В Украине можно будет наблюдать почти за всеми фазами нынешнего затмения. Луна начнет постепенно скрываться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное — в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным. Полностью весь процесс закончится в 02:28», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование, если небо будет малооблачным.
Луна, как говорят астрономы, будет «кровавой», из-за эффекта от солнечного света. На небе она будет не одна. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.
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