Украину накроет кровавая луна

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«В Украине можно будет наблюдать почти за всеми фазами нынешнего затмения. Луна начнет постепенно скрываться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное — в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным. Полностью весь процесс закончится в 02:28», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование, если небо будет малооблачным.

Луна, как говорят астрономы, будет «кровавой», из-за эффекта от солнечного света. На небе она будет не одна. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.