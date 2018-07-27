Российские ученые выяснили, сколько растений понадобится для успешной миссии на Марс

Российские ученые из Сколтеха разработали систему, которая поможет мировым космическим агентствам подобрать «правильные» растения, чтобы обеспечить будущие экспедиции необходимым количеством биомассы и кислорода. Результаты исследования опубликованы в научном журнале IEEE Pervasive Computing.

По словам Дмитрия Шадрина из Сколтеха, главное преимущество нового метода состоит в том, что «трехмерное изображение достаточно получить для каждого вида растений всего один раз». «После этого для прогнозирования прироста биомассы достаточно использовать самые простые камеры», − пояснил он.

Как утверждают в NASA "Роскосмосе" , для продолжительных полетов в космос будут нужны полностью автономные систем жизнеобеспечения для производства воды и кислорода. Создать такие системы, считают ученые, помогут растения и одноклеточные водоросли, которые производят биомассу быстро и в больших количествах. В целях эксперимента на борту МКС уже были созданы две оранжереи, где выращивали капусту, салат, астры и другие растения.

Однако перед биологами встал вопрос: сколько растений необходимо для выживания экипажа космического корабля, отправившегося к Марсу или другим планетам? Шадрин вместе с коллегами по Сколтеху Рупертом Герцером , Татьяной Подладчиковой и Андреем Сомовым открыли способ проводить подобные оценки быстро и весьма точно. Им удалось выявить ряд важных закономерностей, наблюдая за ростом карликовых томатов с помощью трехмерных и двумерных камер.

На основе этих наблюдений ученые создали систему машинного обучения. Она способна оценивать характеристики биомассы путем анализа двумерных снимков листьев помидор и трехмерной модели растения. По словам специалистов, новую программу можно использовать не только при подготовке экспедиций в космос, но и, например, для оптимизации работы теплиц.