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Европейскую навигационную спутниковую систему дополнили 4 спутника
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Европейскую навигационную спутниковую систему дополнили 4 спутника 

RUБЕЖ 2 часа назад
Фото: RUБЕЖ
Европейская глобальная навигационная спутниковая система «Галилео» стала точнее за счет запуска на орбиту Земли еще 4 спутников.
В настоящий момент навигационная система состоит из 26 спутников, хотя для ее эффективной работы достаточно 24.
В начале реализации проекта на орбиту планеты необходимое оборудование для запуска системы выводили на российских ракетах-носителях «Союз». С 2016 года их заменили на европейский аналог «Ариан».
Всего к 2021 году космических аппаратов должно быть 30. Всего на новую навигационную систему Евросоюз потратит 10 млрд евро.
Создатели «Галилео» подчеркивают, что это равноценная и совместимая с ГЛОНАСС и GPS система. Европейская навигационная система будет обладать большим набором функций в управлении транспортной инфраструктурой, аграрной отраслью и даже поможет вести электронную коммерцию. Одна из основных задач системы — поддержка из космоса при проведении спасательных операций и обеспечении безопасности в случае ЧС.
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