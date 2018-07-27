Новый российский проект может возродить гигантскую ракету советской эпохи

Ее первый и последний полет состоялся почти 30 лет назад, однако ракета «Энергия» может стать краеугольным камнем будущих российских космических амбиций.

15 ноября 1988 года советский ракетоплан «Буран» поднялся в небо, и вместе с космическими челноками НАСА он составил новую категорию многоразовых космических аппаратов. Однако СССР находился в то время на грани развала, и поэтому первый полет оказался последним для этого орбитального корабля.

Будущее также выглядело мрачным для ракеты «Энергия», с помощью которой на орбиту был отправлен ракетоплан «Буран». Однако вот что может теперь произойти: считавшееся вполне определенным завершение проекта может превратиться в его начало после продолжавшегося 30 лет перерыва. В то время как космоплан «Буран» продолжает оставаться достоянием истории, произведенное в XXI веке обновление означает, что «Энергия» может стать основой для новой российской сверхтяжелой ракеты.

Своего рода возрождение

Россия хочет получить новую ракету. Несколько месяцев назад Роскосмос , российское космическое агентство, начало изучение трех проектов, в том числе злополучной «Энергии», которое продлится один год. Если новая сверхтяжелая ракета станет реальностью, она войдет в класс самых больших аппаратов тяжелее воздуха, известных человечеству, и составит компанию знаменитой ракете «Сатурн 5» (Saturn V).

На недавнем совещании в Кремле с участием капитанов космической промышленности российский президент Владимир Путин назвал этот проект в числе трех главных приоритетов национальной космической программы. «Подчеркну, что все ранее намеченные сроки его (ракетного комплекса сверхтяжелого класса) разработки должны быть выдержаны. Начало летных испытаний, как и планировали, должно состояться в 2028 году», — сказал Путин публично, хотя, в целом, это было закрытое совещание.

Сверхтяжелый класс начинается с ракет, способных доставить 50 или 60 тонн груза на низкую околоземную орбиту (для более высоких орбит или для межпланетных полетов этот показатель пропорционально снижается). Однако в течение шести десятилетий исследования космического пространства для сверхтяжелых ракет не нашлось никакого применение, если не считать запуск обитаемых космических кораблей на Луну, а также вывод на околоземную орбиту космических челноков. Эти колоссальные ракеты оказались просто слишком дорогими, слишком сложными и негибкими для более практичного использования, в том числе для активно развивающихся сегодня запусков спутников в научных, деловых и военных целях.

Однако это не остановило работы по созданию нового поколения мегаракет, предназначенных для полетов космонавтов за пределы земной орбиты. НАСА работает над созданием своей гигантской Космической пусковой системы (Space Launch System). Тяжелая ракета Falcon Heavy компании SpaceX в феврале нынешнего года совершила свой впечатляющий первый полет. И у Китая имеются планы по созданию собственной сверхтяжелой ракеты, которая будет конкурировать с легендарной ракетой «Сатурн 5».

История неудач и разочарований

СССР в течение холодной войны дважды пытался создать сверхтяжелую ракету. 100-метровая лунная ракета Н-1 должна была соперничать с американской программой «Аполлон». В 1974 году после четырех неудачных запусков работы над проектом Н-1 были прекращены.

Советскому Союзу потребовалось еще десять лет работы для создания ракеты «Энергия», которая совершила два удачных полета в 1987 году и в 1988 году. Эта 60-метровая ракета была признана многими специалистами самой современной и самой мощной ракетой нашего времени.

Путин пытается найти способ для того, чтобы Россия вновь заняла свое место на международной арене

Однако после развала СССР в 1991 году ракета «Энергия» была помещена в ангары на космодроме Байконур , где она благополучно ржавела. Многочисленные рабочие и инженеры вынуждены были забыть о ее существовании, а ключевые технологии — такие как сверхсложные водородные двигатели — оказались невостребованными в промышленности.

В течение почти двух десятилетий, когда Россия с трудом пыталась утвердиться и найти свое место в мире, не могло бать серьезных разговоров о возрождении «Энергии». Однако рост цен на нефть и восстановление экономики позволили России укрепить свои позиции на мировой арене. Появление тяжелой ракеты нового поколения предоставляет России привлекательный шанс.

Возможное возвращение советского космического гиганта

В предлагаемом варианте ракета «Энергия» будет способна поднять 80 тонн груза на низкую околоземную орбиту или доставить 20 тонн на орбиту вокруг Луны. В то время как первоначальная «Энергия» была способна выводить на околоземную орбиту прикрепленный к ней сбоку космоплан, новая ракета спроектирована для того, чтобы выводить расположенные в носовом конусе грузы на ведущие к Луне траектории.

Получив одобрение от Кремля, Роскосмос в апреле подписал контракт с производителями ракетной техники, который позволяет проводить работы по ее проектированию до конца 2019 года. Две меньшие по размеру и более легкие ракеты составляют конкуренцию «Энергии» на предварительном этапе.

Если победит концепция «Энергии», то тогда потребуется вновь построить кислородные двигатели РД-0120. Три таких двигателя будут разгонять основной отсек этой ракеты диаметром 7,7 метра — это такой же размер, как и у первоначальной «Энергии».

Четыре работающих на керосине подвесных ускорителя первой ступени РД-171, унаследованных непосредственно от «Энергии», помогут ее новой версии в течение первых двух минут полета.

Пока российская сверхтяжелая ракета находится на начальном этапе проектирования и планирования. Однако Роскосмос намерен принять участие в руководимой НАСА программе по созданию космической станции на лунной орбите, и, возможно, именно эта ракета может стать тем мегааппаратом, который поможет человечеству создать свою базу за пределами земной орбиты.