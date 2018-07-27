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Ученые из Китая разработали новый метод нанопроизводства с использованием льда
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Ученые из Китая разработали новый метод нанопроизводства с использованием льда 

Свободная пресса 1 час назад
Группа китайских исследователей разработала новый метод трехмерного нанопроизводства с использованием льда.
Весь процесс нанопроизводства осуществляется в вакууме, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
По данным издания, этот метод даёт возможность изготовить трехмерную наноструктуру с разрешением до 20 нанометров. При этом погрешность настройки не превышает 100 нанометров.
Отмечается, что в условиях вакуума водяной пар превращается в чрезвычайно гладкий тонкий лёд при температуре минус 130 градусов Цельсия. С его помощью исследователи создали трехмерные конструкции из металла.
В сравнении с традиционными методами электронной литографии новая разработка требует гораздо меньшего количества технологических операций, не содержит загрязнителей и демонстрирует потенциал в изготовлении сложных трехмерных наноустройств.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Китае создано уникальное ультратонкое стекло с высокой прочностью.
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