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Российские ученые трудятся над созданием четвероногих роботов
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Российские ученые трудятся над созданием четвероногих роботов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Основное преимущество ходячих четвероногих роботов в способности передвигаться по каменистой местности.
Специалисты российского Фонда перспективных исследований создали серию отечественных четвероногих роботов по заказу ряда ведомств.
Специалисты пока не уточняют облик и назначение роботов, над которыми продолжаются работы.
Основное преимущество ходячих четвероногих роботов в способности передвигаться по каменистой местности, проходить по горным тропам, переступать через препятствия. Об этом сообщается на сайте Фонда перспективных исследований.
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