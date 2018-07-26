Российские ученые трудятся над созданием четвероногих роботов

Основное преимущество ходячих четвероногих роботов в способности передвигаться по каменистой местности.

Специалисты российского Фонда перспективных исследований создали серию отечественных четвероногих роботов по заказу ряда ведомств.

Специалисты пока не уточняют облик и назначение роботов, над которыми продолжаются работы.

Основное преимущество ходячих четвероногих роботов в способности передвигаться по каменистой местности, проходить по горным тропам, переступать через препятствия. Об этом сообщается на сайте Фонда перспективных исследований.