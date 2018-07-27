Ещё
Астероид Рюгу усыпан крупными валунами, заявили астрономы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астероид Рюгу усыпан крупными валунами, заявили астрономы 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Астрономы получили новую информацию о необычном астероиде Рюгу, изучением которого занималась космическая станция «Хаябуса-2».
Когда астероид только обнаружили, было много вопросов о его строении, так как издалека Рюгу казался круглым, но при тщательном рассмотрении ученые заметили, что он имеет форму квадрата, близкую к флюориту.
Новые снимки астероида не только уточнили его размеры и форму, но и продемонстрировали поверхность. Оказалось, что Рюгу полностью покрыт валунами, что считается необычным для строения подобных космических тел.
Космическая станция «Хаябуса-2» отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, и недавно, 27 июня 2018 года, аппарат достиг орбиты Рюгу. Миссия «Хаябуса-2» продлится полтора года, и за это время аппарат должен полностью изучить астероид.
На борту станции находится небольшой модуль MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), который скоро спустится на поверхность астероида для взятия пробы грунта. У модуля есть спектрометр, магнитометр, радиометр и камера.
Также на борту MASCOT встроено устройство SCI, которое должно выстрелить при подлете к Рюгу. Прибор состоит из медного снаряда и заряда взрывчатки, тем самым исследователи получат возможность изучить состав верхнего слоя грунта астероида.
После того, как аппарат возьмет образцы грунта, станция отправится обратно к Земле, чтобы сбросить капсулу с полученным материалом. Предполагается, что это произойдет в декабре 2020 года.
«Хаябуса-2» уже приступил к своей миссии и полученные материалы помогли астрономам составить трехмерные модели Рюгу, а также протестировать некоторые инструменты.
16 июля зонд начал постепенный спуск на новую наблюдательную позицию, расположенную в шести километрах от поверхности Рюгу, а 20 июля получил новый снимок астероида при помощи бортовой камеры.
На новых снимках ученые разглядели поверхность Рюгу, на которой оказалось множество крупных валунов. Дальнейшие исследования смогут прояснить такое необычное явление, заявили астрономы.
Ридус: последние новости
В NASA рассказали, когда на Луне поселятся люди Роскосмос закрывает производство ракет «Протон»: почему это выгодно США Как человек влияет на глобальный климат
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен176
Тысячи крымчан подозревают в измене родине99
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»127
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:38
«Дом-2» защитят топлес-акцией
Шоу-бизнес
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
00:43
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
Украина Политика
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение