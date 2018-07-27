Астероид Рюгу усыпан крупными валунами, заявили астрономы

Астрономы получили новую информацию о необычном астероиде Рюгу, изучением которого занималась космическая станция «Хаябуса-2».

Когда астероид только обнаружили, было много вопросов о его строении, так как издалека Рюгу казался круглым, но при тщательном рассмотрении ученые заметили, что он имеет форму квадрата, близкую к флюориту.

Новые снимки астероида не только уточнили его размеры и форму, но и продемонстрировали поверхность. Оказалось, что Рюгу полностью покрыт валунами, что считается необычным для строения подобных космических тел.

Космическая станция «Хаябуса-2» отправилась к астероиду 3 декабря 2014 года, и недавно, 27 июня 2018 года, аппарат достиг орбиты Рюгу. Миссия «Хаябуса-2» продлится полтора года, и за это время аппарат должен полностью изучить астероид.

На борту станции находится небольшой модуль MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), который скоро спустится на поверхность астероида для взятия пробы грунта. У модуля есть спектрометр, магнитометр, радиометр и камера.

Также на борту MASCOT встроено устройство SCI, которое должно выстрелить при подлете к Рюгу. Прибор состоит из медного снаряда и заряда взрывчатки, тем самым исследователи получат возможность изучить состав верхнего слоя грунта астероида.

После того, как аппарат возьмет образцы грунта, станция отправится обратно к Земле, чтобы сбросить капсулу с полученным материалом. Предполагается, что это произойдет в декабре 2020 года.

«Хаябуса-2» уже приступил к своей миссии и полученные материалы помогли астрономам составить трехмерные модели Рюгу, а также протестировать некоторые инструменты.

16 июля зонд начал постепенный спуск на новую наблюдательную позицию, расположенную в шести километрах от поверхности Рюгу, а 20 июля получил новый снимок астероида при помощи бортовой камеры.

На новых снимках ученые разглядели поверхность Рюгу, на которой оказалось множество крупных валунов. Дальнейшие исследования смогут прояснить такое необычное явление, заявили астрономы.