Ученые нашли новый минерал в упавшем в Сибири метеорите

Новосибирска и Ученые из Екатеринбурга Улан-Удэ поделились на съезде метеоритного общества в четверг интересным открытием. Им удалось исследовать найденный ранее в Бурятии метеорит, и они пришли к выводу, что внутри него содержится новый минерал.

Уакитит — такое название получил минерал — содержался в железном метеорите «Уакит», который обнаружили летом 2016 года. Чтобы подтвердить находку нового вещества или минерала, нужно получить данные о его кристаллической структуре — ее изучили в лаборатории уральского вуза.

— Так как размер уакитита оказался очень мал (около 1-5 микрона), исследовать его традиционным методом рентгенографического анализа было нельзя. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра УрФУ с помощью дифракции электронов, — рассказал профессор Виктор Гроховский

Выяснилось, что состоит минерал из нитрида ванадия. Он уже зарегистрирован.