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Ученые нашли новый минерал в упавшем в Сибири метеорите
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Ученые нашли новый минерал в упавшем в Сибири метеорите 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые из Екатеринбурга, Новосибирска и Улан-Удэ поделились на съезде метеоритного общества в четверг интересным открытием. Им удалось исследовать найденный ранее в Бурятии метеорит, и они пришли к выводу, что внутри него содержится новый минерал.
Уакитит — такое название получил минерал — содержался в железном метеорите «Уакит», который обнаружили летом 2016 года. Чтобы подтвердить находку нового вещества или минерала, нужно получить данные о его кристаллической структуре — ее изучили в лаборатории уральского вуза.
— Так как размер уакитита оказался очень мал (около 1-5 микрона), исследовать его традиционным методом рентгенографического анализа было нельзя. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра УрФУ с помощью дифракции электронов, — рассказал профессор Виктор Гроховский.
Выяснилось, что состоит минерал из нитрида ванадия. Он уже зарегистрирован.
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