Российские ученые создали «невероятные» материалы

Российские ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из немецких Университетов Байрота и Мюнстера, американского Университета Чикаго и шведского Линчёпинга сумели создать материалы-нитриды, получить которые ранее считалось невозможным. Причем они сумели сделать это весьма простым способом прямого синтеза. Подобные нитриды активно используют в сверхтвердых покрытиях и электронике.

«Такой способ — один из наиболее перспективных путей создания качественно новых материалов, открывающий фантастические возможности. Есть известные примеры: искусственный алмаз, кубический нитрид Бора», — комментирует руководитель Лаборатории моделирования и разработки новых материалов НИТУ МИСиС, профессор Игорь Абрикосов. — «Но они существовали в природной форме. А вот идея сознательно создать невозможные в природе материалы — наше ноу-хау». Если коллектив ученых докажет предполагаемую сверхтвердость таких нитридов, уже в течение 5 лет мы увидим «невозможные» материалы в коммерческом поле.

Источник: МИСиС

Фото: МИСиС

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