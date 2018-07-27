Жители высоток получат «Шанс» на спасение

«Ростех» рассказал о «Шансе» на спасение — парашюте для эвакуации из высоток

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал об уникальной российской разработке — парашюте «Шанс», которым в случае пожара смогут воспользоваться жители высотных домов. Подробности приводятся на сайте компании.

По словам главы «Ростеха», спрос на парашюты будет высоким, потому что многоэтажных домов в стране становится все больше. Кроме того, в отличие от обычных парашютов, с «Шансом» можно будет прыгать с небольшой высоты — от 30 метров, утверждают разработчики.

При этом парашют якобы раскроется на нужной высоте самостоятельно, а его использование не потребует специальной подготовки. Впрочем, эксперт в области пожарной безопасности Константин Калужин подверг будущее устройство резкой критике:

«Наверняка будет стоить, я думаю, не тысячу рублей и не 5 тысяч. Такие парашюты не могут быть дешевыми. Сегодня граждане закупают самоспасатели, так называемые средства защиты органов дыхания. Респираторный поражающий фактор на пожаре — отравление продуктами горения. Если они стоят 2 тысячи рублей, их практически не закупают. Здесь мы говорим про парашют, который будет стоить, может 20 тысяч рублей. Кто будет закупать? Ну, может быть, кто-нибудь из бизнесменов себе позволит. А кому проще взять канатно-спусковое устройство, которое будет опускаться намного эффективнее, оно качельного типа, можно спасти сразу всю семью по очереди, чем парашют одноразового применения. Прыгнул — и все. А его семья куда денется? Никто не оставит своего ребенка в условиях, опасных для жизни. Буквально на этой неделе я проводил тренировку по пожарной безопасности в одном из высотных зданий, там у них ни одно окно не открывается. И куда с этими парашютами деваться? Были на выставках в Европе, никогда подобные системы нам там не демонстрировали».

«Шанс» предназначен для спуска человека весом от 50 до 120 килограммов. Сама система весит около 5 килограммов. Цену устройства «Ростех» не уточнил.

Известно и еще об одном устройстве отечественных ученых, созданных для спасения жителей высотных домов, охваченных пожаром. Это разработка Международного института геоинформатики. «Спасмиг» — специальный трос для почти мгновенного спуска с горящего дома. Он уже поступил в открытую продажу. Его стоимость — около 10 тысяч рублей.