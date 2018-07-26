Запуск к Меркурию исследовательской миссии BepiColombo запланирован на 19 октября

ПАРИЖ, 26 июля. / ТАСС /. Космические аппараты исследовательской миссии BepiColombo, которая готовится Европейским космическим агентством (ЕКА) совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (ДЖАКСА), будут запущены 19 октября с космодрома во Французской Гвиане. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЕКА.

"Совместная миссия ЕКА и ДЖАКСА BepiColombo будет запущена на борту ракеты Ariane 5 из европейского космопорта в Куру, отправив тройку космических аппаратов в путешествие к Меркурию. Аппараты будут путешествовать вместе — трансферный модуль будет нести два научных орбитальных аппарата, используя сочетание солнечной и электрической энергии, а также девять гравитационных маневров возле Земли, Венеры и Меркурия", — говорится в сообщении агентства.

Старт запланирован на 22:45 18 октября по местному времени Французской Гвианы (04:45 19 октября мск). «Выбранная дата является первой возможностью для запуска с учетом того, что возможны некоторые дополнительные незапланированные проверки в Куру. Стартовое окно останется открытым до 29 ноября», — добавили в ЕКА.

Программа BepiColombo выполняется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и ДЖАКСА. В ходе миссии к Меркурию должны быть доставлены два орбитальных аппарата, задачей которых станет всестороннее изучение планеты и окружающего пространство, включая исследование невидимой с Земли стороны Меркурия. Согласно плану, зонды должны достичь цели к декабрю 2025 года.

Несколько научных приборов, установленных на борту двух аппаратов BepiColombo, разработаны при участии российских специалистов. В частности, ученые из Института космических исследований РАН участвовали в создании двух спектрометров, предназначенных для изучения элементного состава поверхности Меркурия и для исследования экзосферы планеты.

В ЕКА рассчитывают, что аппараты миссии BepiColombp могут проработать на орбите Меркурия год. За это время должны быть собраны данные о химическом составе меркурианской поверхности, проведено исследование магнитного поля планеты и осуществлен поиск льда на ее полюсах.