NASA сделали важные выводы, отправив суперкомпьютер в космос

Несмотря на то, что доступные разработки ученых еще далеки от возможностей вымышленного компьютера HAL 9000, описанного Артуром Кларком в его «Космической Одиссее», современные машины также способны удивлять. В вопросах исследования космоса NASA уделяет особое внимание вычислительной технике, поскольку именно благодаря ей ученым удается собирать и обрабатывать огромное количество данных для исследований.

Компьютеры широко используются при подготовке миссий для путешествий на Марс. Сегодня одну из ведущих ролей в вопросах подготовки и создания оборудования для исследовательских работ занимает компания Hewlett Packard Enterprise (HPE). В частности, разработки команды были использованы при создании международной космической станции.

На вооружении космической отрасли стоит передовая система инфраструктурных решений Apollo 4000. Благодаря возможности обработки 1 трлн операций в секунду, ее принято считать суперкомпьютером. Подобные показатели существенно превосходят вычислительные скорости предыдущего оборудования NASA. В частности стоит отметить, что новые машины могут выполнять сложный анализ большого количества данных, которые требуются для поддержания системы. Возврат их на Землю не является первостепенной целью.

Для получения данных о жизнеспособности подобных суперкомпьютеров, было принято решение об их запуске в космос. Конечно, полноценная картина станет доступной лишь по возвращению машин на Землю, однако уже сейчас специалисты NASA сумели извлечь три важных урока.

Программное обеспечение может защитить систему Apollo 4000 постоянно контролирует работу ключевых компонентов для получения данных о возможных эффектах излучения. Всякий раз, когда кто-то управлял параметрами, система переходила в режим ожидания, а затем выполняла полную проверку работоспособности перед возобновлением.

Нельзя рассчитывать на силу интернета Программное обеспечение HPE было написано, предполагая почти постоянную доступность интернета, что не является достижимым в космосе.

Астронавтам недостает знаний в области ИТ-технологий Вся документация HPE создана для изучения специалистами. Знаний космонавтов явно недостаточно.

Полученная информация будут обрабатывать для улучшения условий проведения космических программ с новым оборудованием.

Ранее мы писали о том, как к 2026 году NASA сможет создать лунную колонию.

текст: Евгения Лиходей, фото: NASA