Ученые нашли новый минерал в упавшем в Бурятии метеорите

Минерал состоит из нитрида ванадия и он уже получил регистрацию.

Екатеринбурга и Ученые из Новосибирска Улан-Удэ исследовали обнаруженный в Бурятии метеорит и смогли определить, что внутри него есть новый минерал, которому дали название «уакитит». Об этом они сообщили на съезде метеоритного общества.

По словам профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, чтобы доказать открытие нового минерала, нужно получить данные о его кристаллической структуре, но поскольку размер минерала мал, это нельзя сделать обычным методом рентгеновского анализа.

Уже известно, что минерал состоит из нитрида ванадия и он уже получил регистрацию.

Для изучения уакитита в УрФУ создана специальная лабораторию Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие места в исследовании космического вещества.