Ещё
Ученые нашли новый минерал в упавшем в Бурятии метеорите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли новый минерал в упавшем в Бурятии метеорите 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Минерал состоит из нитрида ванадия и он уже получил регистрацию.
Ученые из Новосибирска, Екатеринбурга и Улан-Удэ исследовали обнаруженный в Бурятии метеорит и смогли определить, что внутри него есть новый минерал, которому дали название «уакитит». Об этом они сообщили на съезде метеоритного общества.
По словам профессора Уральского федерального университета Виктора Гроховского, чтобы доказать открытие нового минерала, нужно получить данные о его кристаллической структуре, но поскольку размер минерала мал, это нельзя сделать обычным методом рентгеновского анализа.
Уже известно, что минерал состоит из нитрида ванадия и он уже получил регистрацию.
Для изучения уакитита в УрФУ создана специальная лабораторию Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие места в исследовании космического вещества.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские ученые разработали четвероногих роботов Царь-бомба против Марианской впадины: опубликовано видео уникального эксперимента Ученые снял на видео самый быстрый в мире двигатель
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории525
Трампу предложили союз с Россией75
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»930
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала13
Три сестры зарезали своего отца-насильника220
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение