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Российские ученые обнаружили новый минерал в метеорите, найденном в Бурятии
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Российские ученые обнаружили новый минерал в метеорите, найденном в Бурятии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ обнаружили новый минерал в железном метеорите «Уакит», который был найден в Бурятии в 2016 году. Открытие представили на Собрании международного метеоритного общества, которое впервые в России в эти проходит в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.
"Группа ученых УрФУ вместе с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ обнаружила новый минерал уакитит в железном метеорите «Уакит», найденном в Бурятии летом 2016 года. Исследователи сделали об этом доклад на съезде метеоритного общества, проходящего в Москве. Минерал состоит из нитрида ванадия и уже зарегистрирован", — говорится в сообщении.
По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо было получить данные о его кристаллической структуре.
"Поскольку размер уакитита весьма мал и составляет порядка 1-5 микрона, решить эту задачу традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ", — приводит пресс-служба слова профессора.
Исследователи УрФУ обладают большим опытом поиска метеоритного вещества как в России, так и за рубежом. Первые поиски метеоритов за пределами РФ были организованы в рамках 61-й Российской антарктической экспедиции с декабря 2015 года по январь 2016 года на территории Земли Королевы Мод в Антарктиде. В 2017 году были организованы поездки в пустыню Деште-Лут в Иране и в пустыню Атакама в Чили.
Для изучения материала в УрФУ была создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Кроме того, в этом году в уральском вузе планируют запустить первую в России магистратуру по изучению приборов и методов космической минералогии.
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