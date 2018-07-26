Странное поведение магнитного поля Земли беспокоит учёных

Естественная защита Земли слабеет и учёные опасаются, что скоро оно не сможет защищать человечество от космической радиации. Только вдумайтесь, за отрезок времени в 200 лет, наша магнитное поле ослабело на целых 15 процентов и это вводить учёных в ступор. Если будет продолжаться такими темпами, то оно не справится со своей функцией и так называемый космический ветер не будет иметь никаких преград. Давайте попробуем разобраться в том, что же всё-таки происходит с нашим щитом от космической опасности. Согласно данным учёных, полюса меняются местами примерно каждые 200-300 тысяч лет и этот процесс имеет свои последствия для всего, что есть на Земле. Интересно, что последний раз смена полюсов Земли происходила довольно давно, около 800 тысяч лет и следовательно смена полюсов затянулась на довольно долгий срок, почти в 3 раза. Не многие знают, что магнитное поле берёт своё начало в ядре планеты и учёные пристально следят за эти процессами, насколько позволяют современные технологии. Благодаря спутникам, находящимся на орбите планеты, учёные сканируют процессы, происходящие в недрах Земли. Учёные провели исследования и сравнили данные, которые у них есть от прошлой смены полюсов и выяснилась важная особенность процессов, которые происходили ранее и происходят сейчас. Особенность заключается в том, что процессы, которые происходят сейчас разительно отличаются от тех, что были ранее при смене полюсов. К какому же выводу пришли учёные. Полученные данные отчасти ужаснули их и являются довольно печальными для нашего человечества и цивилизации. Лучшие умы человечества считают, что в результате странных процессов, может произойти инверсия полюсов, которая пагубно отразится на многих территориях Земли. Чем же это грозит? Если произойдёт инверсия, то многие территории планеты перестанут быть обитаемыми. Кроме того, жители планеты останутся без мобильной связи и спутников. Неизвестно, через какое время это можно будет восстановить и можно ли вообще?Человечество вернётся фактически в древние времена, когда не было современных технологий и на восстановления могут уйти десятилетия. Прогноз не обнадеживает, но когда именно может наступить подобный сценарий, учёные не дают своих прогнозов. Остаётся надеяться на то, что учёные смогут придумать способ как восстановить магнитное поле, иначе последствия будут очень серьёзным для всех. Человечество порой бывает беспечно к проблемам планеты и это может сыграть злую шутку для нас с вами.