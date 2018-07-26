Учёные придумали, как избавиться от автомобильных пробок

Учёные из университета Вандерболта в США совместно со специалистами автомобильного концерна Ford провели исследование и выяснили, как решить проблему фантомных пробок на дорогах, возникающих без объективных причин. Об этом сообщает Inforeactor.

В частности, фантомные заторы образуются, когда, двигаясь в потоке, один из водителей резко перестраивается или несвоевременно тормозит. Другие автомобилисты по цепочке начинают делать то же самое, и в результате возникает пробка.

По мнению специалистов, справиться с заторами поможет функция адаптивного круиз-контроля, установленная в автомобилях.

Во время эксперимента автомобили должны были сделать несколько заездов на закрытом участке в двух режимах — с включённым круиз-контролем и без. Кроме того, была смоделирована ситуация, при которой функция применялась не на полную мощность.

В результате учёные выяснили, что адаптивный круиз-контроль позволяет снизить последствия резкого торможения для двигающихся сзади автомобилей и минимизировать предпосылки к образованию фантомных пробок.