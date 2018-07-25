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В КФУ установят телескопы, чтобы казанцы увидели противостояние Марса
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В КФУ установят телескопы, чтобы казанцы увидели противостояние Марса 

Казанский Портал 25 июля 2018
Фото: Байкал24.ru
27 июля на веранде кафедры астрономии института физики КФУ установят телескопы. Не для ученых, а для казанцев.
В этот день можно увидеть сразу два уникальных астрономических явления — великое противостояние Марса и полное затмение Луны. В следующий раз такое совпадение произойдет 5 июля 2680 года, сообщает пресс-служба КФУ.
Кафедра откроет двери для всех желающих в 19:00. Будут умные разговоры, а после 21:00 казанцам разрешат подойти к телескопам.
Адрес кафедры — Кремлевская, 18 (корпус 5).
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